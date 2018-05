Netanyahu forsvarer brug af magt efter drab på 52 mandag

Israels regeringschef forsvarer magtanvendelse med, at Hamas i øjeblikket forsøger at tilintetgøre Israel.

Israel er i sin gode ret til at benytte hård magt mod palæstinensere, som protesterer i forbindelse med USA's åbning af deres ambassade i Jerusalem. Det mener premierminister Benjamin Netanyahu.

- Alle lande har en pligt til at forsvare grænserne, skriver Netanyahu på Twitter.

Ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder er mindst 52 palæstinensere dræbt mandag. 1200 er såret i sammenstød med de israelske soldater, som har skudt mod demonstranter ved grænsen til Gazastriben.

Premierministeren siger, at Hamas står bag uroen.

- Terrorgruppen Hamas har erklæret en intention om at tilintetgøre Israel, og gruppen har sendt tusinder til grænsen for at vælte hegnet og indfri det mål, siger Netanyahu.

Han understreger, at israelske myndigheder fortsat med hård magt vil "forsvare landets suverænitet og dets borgere".

Frankrig, Tyskland og andre lande har mandag appelleret til Israel om at holde igen.

De europæiske lande understreger, at Israel har ret til at forsvare sig. Men Israel må ikke glemme princippet om proportionalitet - i dette tilfælde at en stærk magt ikke må bruge overdreven magt til at slå modstand ned.

Nogle lande - som Tyrkiet - går videre i kritikken og fordømmelsen. Det tyrkiske udenrigsministerium kalder de israelske indgreb mandag ved grænsen for "statsterror".

Åbningen af en ambassade i Jerusalem er historisk. USA er det første land, som har placeret deres ambassade i byen, som er hellig for både kristne, muslimer og jøder.

Lande over hele verden har kritiseret beslutningen, da man frygter, at det kan blive dødsstødet til en fredsproces mellem israelere og palæstinensere.

