Netanyahu fyrer sin forsvarsminister i et dybt splittet Israel

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har afsat forsvarsminister Yoav Gallant, skriver avisen Haaretz søndag aften.

Gallant krævede en kontroversiel domstolsreform stoppet.

Hundredtusinder af israelere har siden januar demonstreret i landets byer med krav om, at Netanyahu dropper den kontroversielle lov.

Ifølge demonstranterne vil den omdanne Israel til et diktatur.

Den vil beskære den israelske højesterets beføjelser og gøre det muligt med et simpelt flertal i parlamentet at underkende afgørelser.

Gallant havde tidligere på ugen et møde med Netanyahu, hvor han forsøgte at overtale ham til at droppe domstolsreformen.

Lørdag valgte Gallant offentligt at udtale sig kritisk om reformplanerne.

Han har advaret om, at loven kan kaste Israel ud i en eksistenskrise.

Parlamentet skal inden for få dage stemme om centrale dele af lovforslaget.

Galant tilhører samme parti som Netanyahu: Likud. Han er det første fremtrædende medlem af partiet, der åbent går imod Netanyahus planer om at stække landets højesteret, fordi domstolen, hævdes det, kommer med afgørelser, der er er venstreorienterede.

- De begivenheder, der udfolder sig i det israelske samfund, går ikke uden om militæret. Følelser af raseri, skuffelse og frygt har nået nogle højder, som vi ikke har set før, sagde Gallant lørdag.

Han fortalte om soldater, der ikke er mødt op til tjeneste i protest mod regeringens reformplan. Det er et tegn på, at også Israels sikkerhed svækkes, mente han.

- På dette tidspunkt må vi stoppe processen og sætte os nede og tale sammen, fortsatte han.

- Nu siger jeg det med min egen stemme: Vi må stoppe den lovgivende proces.

Demonstrationerne mod regeringen må også stoppe, understregede han.

Netanyahu har selv et mellemværende med domstolene. Han er tiltalt for korruption. Men retssagen mod ham er gentagne gange blevet udsat.

Han leder ifølge iagttagere den mest højreradikale regering i Israels historie.

