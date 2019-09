Netanyahu i kovending: Vil i regering sammen med rival

Israels premierminister siger, han foretrak en højreregering. Men det er ikke muligt efter valg.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, opfordrer sin politiske modstander Benny Gantz til, at de danner en samlingsregering.

Valget i Israel tirsdag endte med dødt løb mellem de to kandidater.

I en videobesked siger Netanyahu, at han ville foretrække at danne en højreorienteret koalition. Men resultatet af valget viser, at det ikke er muligt.

Netanyahu kæmper i disse uger for sin politiske overlevelse. Han ventes inden for få uger for at blive anklaget for korruption.

Der har været mange spekulationer i den israelske presse om, at hans første mål har været at få et flertal bag en regering, der kan give ham immunitet mod anklagerne.

