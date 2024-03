Netanyahu: Intet vil stoppe Israel fra militæroperation i Rafah

Intet kommer til at stoppe Israel fra at udføre en militæroperation mod Hamas i Rafah i det sydlige Gaza.

Det siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, på et pressemøde i Jerusalem søndag aften dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rafah ligger i den sydlige del af Gazastriben. Over halvdelen af Gazas befolkning har søgt tilflugt der.

Netop derfor har det internationale samfund udtrykt bekymring for konsekvenserne ved en stor militæroperation på landjorden der.

Søndag siger Netanyahu også, at det er nødvendigt at udføre en militæroperation i Rafah, hvis Israel skal vinde over Hamas.

Det er ikke første gang, at premierministeren truer med at gå ind i Rafah.

Tidligere på måneden sagde han, at Israel uanset hvad på et tidspunkt går ind i grænsebyen.

Krigen mellem den militante palæstinensiske bevægelse og Israel har været i gang i næsten seks måneder. Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år.

I forbindelse med angrebet 7. oktober blev 253 personer ifølge israelske optællinger taget som gidsler.

Derudover har israelske angreb i Gaza kostet flere end 32.000 personer livet ifølge Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i området.

De to parter har optrappet forhandlingerne, formidlet af Qatar og Egypten, om en seks ugers indstilling af Israels offensiv i Gaza, til gengæld for at 40 ud af de 130 gidsler, der stadig bliver holdt fanget i Gaza, frigives. Det skriver Reuters.

Ifølge Netanyahu udviser Israel fleksibilitet i forhandlingerne. Imens kræver Hamas, at Gazas indbyggere frit kan vende tilbage til den nordlige del af området, herunder også "terrorister" fra Hamas, siger premierministeren ifølge Times og Israel.

Forud for pressemødet sagde en embedsmand fra Hamas til AFP, at Netanyahu hverken er "seriøs" eller "interesseret".

Embedsmanden tvivlede desuden på, at der vil ske fremskridt i forhandlingerne.

/ritzau/