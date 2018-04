Netanyahu: Iran har løjet og fortsat sit atomprogram

Israels premierminister siger i en tv-tale, at Israel har oplysninger om, at Iran fortsætter sit atomprogram.

Israel har nye og afgørende beviser for, at Iran har skjult aktiviteter om atomvåben.

Det siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i en tale, der transmitteres i israelsk tv.

Ifølge premierministeren har Iran flyttet atomprogrammet til en hemmelig lokation i Teheran, den iranske hovedstad. Det skal være sket i 2017.

Sent mandag aften afviser Irans statslige tv beskyldningerne fra Netanyahu. Det er propaganda, hedder det.

Netanyahu siger også, at Iran hele tiden gør fremskridt inden for missiler, der kan medbringe atomvåben. Missilerne får længere og længere rækkevidde.

Premierministeren viser ifølge Reuters en video, der angiveligt viser en iransk atomfacilitet.

Nyhedsbureauet AP skriver, at Netanyahu fortæller, at Israel ligger inde med "et halvt ton" iranske dokumenter, som beviser, at Iran har haft et program for udvikling af atomvåben.

Iran har, siger Netanyahu, "løjet" efter indgåelsen af atomaftalen mellem Iran samt de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd plus Tyskland.

- Irans ledere har gentagne gange afvist, at de nogensinde har søgt at få atomvåben. I aften er jeg her for at fortælle jer én ting: Iran løj

Netanyahu, der altid har været skeptisk over for atomaftalen med Iran, siger videre, at Israel har delt sine oplysninger med USA. Premierministeren føler sig sikker på, at USA's præsident, Donald Trump, "vil gøre det rigtige", når han genovervejer atomaftalen.

Aftalen giver ifølge Netanyahu Iran en klar bane mod et atomarsenal.

Mens premierministeren talte, begyndte oliepriserne i øvrigt at stige.

Trump skal i maj forlænge USA's tilslutning til atomaftalen, og han har på forhånd sagt, at han synes, at det er en meget ringe aftale for USA og omverdenen, men en god aftale for Iran.

Atomaftalen blev indgået i 2015. Den indebærer, at Iran skal afvikle en del af sit atomprogram, mens internationale atomeksperter fra IAEA skal have adgang til de iranske atomanlæg.

Til gengæld er en stribe sanktioner mod Iran ophævet.

/ritzau/Reuters