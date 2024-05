Netanyahu: Israel er klar til at stå alene om nødvendigt

- Hvis må stå alene, så står vi alene.

Sådan siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, torsdag aften i en video, der af en række internationale medier tolkes som et modsvar til USA.

USA's præsident, Joe Biden, truede natten til torsdag dansk tid Israel med at standse våbenforsyninger, hvis Israel gennemfører en invasion af Rafah i det sydlige Gaza.

- Hvis vi skal, så vil vi kæmpe med vores fingernegle, siger Netanyahu.

- Men vi har meget mere end vores fingernegle, og med vores åndskraft og Guds hjælp vil vi sammen sejre, lyder det i videoen med den israelske premierminister.

Israel har længe truet med at gå ind i Rafah, hvor Israel siger, at der befinder sig tusindvis af militante fra den palæstinensiske bevægelse Hamas.

Derudover kan der befinde sig gidsler, som Hamas tog under angrebet 7. oktober på Israel.

Samtidig er der i Rafah over en million internt fordrevne palæstinensere, som er flygtet fra resten af Gaza, der er efterladt med katastrofale ødelæggelser.

Offensiven begyndte tidligere denne uge i et vist omfang, men Biden har sagt, at han ikke kan støtte en storstilet Rafah-invasion. De nuværende israelske militæroperationer finder hovedsageligt sted i den østlige del af byen.

USA har meddelt, at landet ikke er blevet præsenteret for en troværdig israelsk plan, der kan beskytte de civile i tilfælde af en fuldtonet invasion.

Denne uge har der været forhandlinger om en våbenhvile i Kairo.

Men de har ikke umiddelbart ført til resultater.

Tidligere torsdag sagde en israelsk embedsmand, at denne forhandlingsrunde i Kairo fra israelsk side blev anset for at være afsluttet.

Dermed vil den israelske militæroperation fortsætte som planlagt i Rafah og andre steder i Gaza, lød det videre.

USA er klart Israels største støtte, hvad angår våbenforsyninger.

Men det israelske militærs talsmand, Daniel Hagari, siger, at landets styrker har nok ammunition til både operationen i Rafah og andre planlagte operationer.

- Når vi taler om vanskeligheder i de israelske styrker, så handler det om lang og mellemlang sigt, siger Yaakov Amidror, som er tidligere general i hæren og national sikkerhedsrådgiver for Netanyahu.

Amerikanske embedsmænd har allerede bekræftet, at visse præcisionsvåben til Israel holdes tilbage.

/ritzau/Reuters