Netanyahu: Israel må sætte skræk i livet på Hamas

"Lige nu forsøger vi med kraftfuld afskrækkelse, men vi udelukker ikke noget", siger Israels premierminister.

Israel må forsøge at sætte skræk i livet på Hamas, siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu. Der er ingen udsigt til en våbenhvile, rapporterer BBC og Reuters.

Under drøftelser om krisen med udenlandske diplomater i Tel Aviv siger den israelske regeringschef:

- Der er to måder, hvorpå man kan håndtere Hamas: Man kan enten besejre dem - eller man kan afskrække dem. Lige nu forsøger vi med en kraftfuld afskrækkelse, men vi udelukker ikke noget, siger Netanyahu.

Den israelske taktik formuleres samtidig som en strategi, hvor der gøres diplomatiske forsøg på at få en våbenhvile i stand.

Før Netanyahus udtalelser onsdag havde anonyme kilder i det israelske militær sagt, at Israel er ved at vurdere følgerne af bombardementerne i Gaza.

Militæret forsøger at få indtryk af, hvorvidt Hamas' kampkapacitet er reduceret så meget, at man lader våbnene være tavse.

- Vi er netop ved at få rede på, om situationen er den rette, hvis ilden indstilles, hedder det i en udtalelse fra en israelsk militærkilde.

Kilder gør det klart, at Israel er parat til at fortsætte med angreb flere dage mere, hvis det menes at være nødvendigt.

Israels massive bombardementer af mål i Gaza, der kontrolleres af Hamas, blev indledt den 10. maj.

Det skete, efter at Hamas, som er på EU's og USA's liste over terrorgrupper, havde sendt raketter mod Israel som reaktion på en israelsk politiaktion ved al-Aqsa-moskéen i Jerusalem.

Desuden har flere palæstinensiske familier udsigt til at blive sat på gaden for at gøre plads til israelske bosættere. Det har vakt stor vrede blandt palæstinenserne i de besatte områder.

