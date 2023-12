Netanyahu: Israels militær skal stå for Gazas sikkerhed efter krig

Israels militær skal have kontrol med sikkerheden i Gaza i et foreløbigt ubegrænset tidsrum, længe efter at krigen er slut.

Det siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, tirsdag ved et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AP.

Premierministeren siger, at det er afgørende, at Gaza demilitariseres.

Det eneste organ, der kan sørge for det, er i Netanyahus øjne Israels militær.

- Ingen international styrke kan være ansvarlig for dette, siger Netanyahu.

- Jeg er ikke klar til at lukke mine øjne og acceptere en anden ordning.

Det er ikke første gang, at Netanyahu taler om, at Israel også skal spille en rolle i opretholdelsen af sikkerheden i Gaza efter konflikten.

Omtrent en uge inde i november kom han med en lignende udtalelse til ABC News:

- Jeg tror, at Israel i en ubestemt periode vil få det overordnede sikkerhedsansvar, fordi vi har set, hvad der sker, når vi ikke har det sikkerhedsansvar, sagde han.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, forsøgte sidste uge at åbne samtaler med arabiske stater om Gazas fremtid efter krigen. Endnu er der dog ikke kommet et klart bud på, hvad der skal ske med Gaza.

Torsdag mødtes Antony Blinken med præsidenten for Det Palæstinensiske Selvstyre, Mahmoud Abbas.

Her talte Blinken ifølge nyhedsbureauet Reuters om et behov for reformer af selvstyret, som er Hamas' rivaler.

Generelt er der bekymring for det upopulære selvstyres evne til eventuelt at spille en rolle i Gaza i fremtiden.

Den israelske regerings erklærede mål er helt at eliminere Hamas i Gaza, efter at den militante palæstinensiske bevægelse 7. oktober angreb Israel, dræbte cirka 1200 mennesker og tog omkring 240 gidsler.

Kampe i Gaza blev genoptaget fredag efter en midlertidig våbenhvile, hvor Hamas og Israel udvekslede gidsler og fanger.

De seneste dage er der blevet meldt om hårde kampe også i det sydlige Gaza

I alt er 16.248 blevet dræbt siden krigens begyndelse, oplyser Hamas-regeringen ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/