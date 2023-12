Netanyahu mødt af buhråb fra gidslers familier

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, blev mødt af buhråb fra pårørende til de israelske gidsler i Gazastriben, da han mandag talte i Israels parlament, Knesset.

Netanyahu siger i sin tale mandag, at det kommer til at tage "mere tid" at få de sidste gidsler ud af det palæstinensiske territorium.

- Nu! Nu! Nu!, lød det fra de pårørende på tilskuerpladserne.

Netanyahu understreger, at Israel ikke kan befri de resterende gidsler i Gazastriben uden et fortsat militært pres mod den palæstinensiske Hamas-bevægelse.

- Det ville ikke være lykkedes for os indtil nu at få frigivet over 100 gidsler uden militært pres, siger han.

- Og det vil ikke lykkes for os at få frigivet samtlige gidsler uden militært pres, siger han.

Premierministeren tilføjer, at han har talt med militære ledere, som siger, at de har brug for mere tid til at gøre deres mission færdig.

- Vi stopper ikke, før vi har sejret, siger Netanyahu, mens familierne til gidslerne fortsatte deres forsøg på at overdøve ham.

Israels efterretningstjenester mener, at der stadig er 129 gidsler tilbage af de omkring 240, der blev tvunget med til Gazastriben i forbindelse med Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Meningsmålinger har vist, at et klart flertal af israelerne mener, at Netanyahu bærer hovedansvaret for, at Hamas kunne gennemføre det blodige angreb mod Israel.

Ud over de gidsler, Hamas tog med sig, dræbte gruppen også omkring 1200 mennesker i Israel.

- Mine kolleger og jeg gør alt, hvad vi kan, for at få gidslerne hjem, siger Netanyahu.

Han holder sin tale i Knesset mandag, efter at hans regeringsparti, Likud, meddelte, at han tidligere mandag besøgte de israelske styrker i Gazastriben.

- Vi stopper ikke. Vi fortsætter med at kæmpe, og vi intensiverer kampene i de kommende dage. Det bliver en lang krig, der end ikke er tæt på at være færdig, siger han i en meddelelse fra Likud.

Tidligere mandag meddelte Hamas og en anden militant palæstinensisk fraktion, Islamisk Jihad, at de afviser et fredsforslag, som Egypten har lagt frem.

Det siger to egyptiske kilder med kendskab til forhandlingerne til nyhedsbureauet Reuters.

Forslaget indebar blandt andet, at Hamas skulle opgive magten i Gazastriben.

/ritzau/AFP