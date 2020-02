Netanyahu præsenterer nye bosættelser seks dage før valg

Israel genoptager planer om bosættelser, der ifølge kritikere splitter palæstinensiske områder på Vestbredden.

Israels fungerende premierminister, Benjamin Netanyahu, har tirsdag præsenteret sine planer for nye bosættelser.

Planerne kommer seks dage, før Israel igen skal til valg. Det er tredje valg på under et år, efter at valg i september og april sidste år ikke har ført til en ny regering.

Netanyahu har gravet nogle planer for nye bosættelser frem, som ellers var blevet lagt i skuffen i 2012.

Dengang var USA og europæiske lande modstandere af planerne, der er kendt som E-1-planerne.

Planerne vil udvide en eksisterende bosættelse ved navn Maale Adumim nordøst for det østlige Jerusalem, der er en del af det besatte område Vestbredden.

En af de største anker mod E-1-planerne er, at det ifølge kritikere vil splitte det besatte Vestbredden i to. Dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat på Vestbredden være umulig ifølge kritikere.

En af de største kritikere er palæstinensernes præsident, Mahmoud Abbas. Ifølge Abbas vil E-1-planerne efterlade de palæstinensiske områder hullet som en "schweizerost".

Vestbredden af Jordan-floden inklusive det østlige Jerusalem blev invaderet af Israel i forbindelse med krigen i 1967. Siden da har området været besat, og lovligheden af dette har været diskuteret.

Siden Donald Trump blev præsident i USA, har USA trukket i land med sine anker mod bosættelserne.

Under den amerikanske fredsplan for området vil Israel få kontrol over bosatte områder i de besatte områder.

Palæstinensere har umiddelbart afvist planen.

Der bor i dag omkring 450.000 bosættere i det besatte Vestbredden. De er fordelt på cirka 250 bosættelser. Vestbredden er samtidig hjem for tre millioner palæstinensiske indbyggere.

De israelske bosættelser har udgjort en central del af Netanyahus valgkamp.

Her kæmper hans parti, Likud, traditionelt med andre højrefløjspartier om stemmerne fra bosættere.

/ritzau/Reuters