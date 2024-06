Netanyahu svarer igen på ministres trusler om Gaza-våbenhvile

Kritik af et forslag til en våbenhvile i Gaza fra to af Israels højrefløjsministre har mandag fået premierminister Benjamin Netanyahu til at svare igen.

Det er forkert, når der er blevet sagt, at aftaleudkastet indebærer, at Israel vil stoppe krigen i Gaza uden at have fået sine krav opfyldt.

Det fastslår Netanyahu i en udtalelse, skriver Reuters.

Et helt centralt krav fra Israels side er, at den militante bevægelse Hamas skal være nedkæmpet, før krigen kan stoppe.

Fredag kunne USA's præsident, Joe Biden, fortælle, at Israel havde fremlagt et forslag til en aftale om våbenhvile og løsladelse af gidsler i Gaza.

Det er dette udkast, som to af Israels ministre har reageret på.

Både Itamar Ben-Gvir, der er minister for national sikkerhed, og Bezalel Smotrich, der er Israels finansminister, har sagt, at de vil trække sig fra regeringen, hvis Netanyahu underskriver aftalen.

Ifølge dem indebærer den, at krigen stopper, uden at Hamas er nedkæmpet.

Men det afviser Netanyahu.

Eliminering af Hamas er stadig regeringens mål, siger han.

- Det er ikke noget, jeg tilføjer nu. Det er ikke noget, jeg tilføjer, fordi jeg er under pres i regeringen. Det er noget, som der har været enstemmighed om i krigskabinettet, siger Netanyahu i en udtalelse.

Krigskabinettet blev nedsat få dage efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober sidste år. Det består af Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og Benny Gantz, der tidligere har været generalstabschef i det israelske militær.

