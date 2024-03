Netanyahu til USA: Vi går ind i Rafah - om nødvendigt alene

Israel går uanset hvad på et tidspunkt ind i Rafah i det sydlige Gaza.

Sådan lyder det fra Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, fredag.

Rafah er en by, som ligger i den sydlige udkant af Gazastriben. Over halvdelen af Gazas befolkning har søgt tilflugt der.

Netop derfor har det internationale samfund udtrykt bekymring for konsekvenserne ved en stor militæroperation på landjorden der.

I en pressemeddelelse siger Netanyahu, at han fortalte USA's udenrigsminister, Antony Blinken, som er på besøg i Israel, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas ikke kan besejres, uden at man går ind i Rafah.

- Og jeg fortalte ham, at jeg håber, at vi gør det med amerikansk støtte. Men hvis vi er nødt til det, så gør vi det alene.

/ritzau/Reuters