Netanyahu trækker vaccinetrumf i det fjerde valg på to år

Tirsdag går israelerne til valg, og igen ligner det en folkeafstemning om premierminister Netanyahu.

Israelerne stemmer tirsdag om premierminister Benjamin Netanyahu politiske overlevelse ved det fjerde valg på to år.

Israels længst siddende premierminister håber, at hans rolle i landets vaccineudruling kan vinde ham endnu en periode.

Israel er det land i verden, der er længst fremme med udrulningen, og det har tilladt en stor genåbning af landet inden valget.

En igangværende retssag kaster dog skygger over Netanyahu, der er anklaget for korruption. Premierministeren har nægtet sig skyldig i anklagerne.

Mens den 71-årige Netanyahus tilhængere kalder ham "Kong Bibi", kalder modstandere ham for "kriminalitetsministeren".

Meningsmålinger forud for valget viser også, at endnu en sejr til Netanyahu langtfra er sikker. Valget ser ud til at blive tæt.

Men målinger fra de seneste dage peger dog i retning af, at Netanyahus højrefløjsparti Likud står til at blive styrket.

Det kan potentielt betyde, at der bliver dannet en koalition af konservative og ultra-ortodokse jødiske partier med omkring 60 pladser ud af de 120 pladser, der er i Knesset - parlamentet i Jerusalem.

Trods valgtræthed blandt vælgerne og korruptionssagen stemmer mange israelere på Netanyahu, fordi de anser ham for at være den bedste til at styre landet sikkert i en urolig verden.

Den største trussel mod Netanyahu ser ud til at være tv-studievært Yair Lapid og hans Yesh Atid-parti.

Partiet sluttede sig til Blå og Hvid i forrige valgkamp, men da partiet gik i regering med Netanyahu, sagde Yesh Atid farvel igen.

Det har givet det sekulære midterparti høj troværdighed. Lapid regnes nu for oppositionsleder.

Hans parti ligger til en lille fremgang fra de nuværende 16 mandater.

Intet parti har nogensinde hentet nok stemmer til et parlamentarisk flertal alene ved et israelsk valg.

Valgstederne åbner klokken 07 lokal tid og lukker klokken 22.

/ritzau/Reuters