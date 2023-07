Netanyahu udskrevet kort før opgør om domstolsreform

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er mandag blevet udskrevet fra hospitalet. Dermed er han udskrevet samme dag, som hans regering ventes at sende en kontroversiel domstolsreform til afstemning i parlamentet, Knesset.

Det oplyser Netanyahus kontor og hospitalet, Sheba Medical Center, i Tel Aviv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Netanyahu blev i weekenden indlagt for natten til søndag at få indopereret en pacemaker.

Med operationen vellykket overstået og Netanyahu på benene kan han igen deltage i kampen for at få sin domstolsreform gennemført.

Reformen har fået kritik for i for høj grad at begrænse den israelske højesterets mulighed for at fungere som modvægt til politikerne.

Hvis loven bliver vedtaget, vil højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som efter Israels højesterets opfattelse er i strid med andre love og regler.

Samtidig får politikerne mere indflydelse på udnævnelsen af dommere.

Nogle kritikere hævder også, at domstolsreformen er et forsøg på at få Netanyahu ud af sine egne korruptionsanklager.

Modsat mener Netanyahu og andre, at domstolene i Israel har grebet for meget ind i politikernes beslutninger. I deres øjne skal reformen genskabe balancen mellem domstolene og politikerne.

Reformen er blevet mødt med voldsomme protester. Selv nogle af Israels normalt tætte allierede såsom USA har udtrykt bekymring.

Således har den amerikanske præsident, Joe Biden, søndag udsendt en meddelelse, hvor han beder den israelske regering om at tænke sig om en ekstra gang.

- Det giver ikke mening for Israels ledere at forhaste dette. Fokus burde være på at samle befolkningen og finde en konsensus, lyder det fra Biden i udtalelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Fra vores perspektiv som Israels venner ser denne domstolsreform ud til at være blevet mere splittende og ikke mindre.

I Israel har politikere i Netanyahus fravær debatteret hele natten, og præsidenten, Issac Herzog, har forsøgt at finde et kompromis.

Demonstranter har samtidig været på gaden i protest mod reformen forud for mandagens afstemning.

/ritzau/