Netanyahu vil beholde fyret forsvarsminister for landets sikkerhed

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har besluttet alligevel at beholde sin forsvarsminister, Yoav Gallant.

Det er kun to uger siden, at Netanyahu fyrede Gallant.

Det skete, efter at Gallant havde opfordret regeringen til at droppe en retsreform, der har splittet Israel.

Netanyahu siger på et pressemøde mandag aften, at han vil beholde Gallant. Fordi Israels sikkerhed inden for de seneste dage er blevet truet med raketangreb fra Gaza og Libanon.

- Jeg har besluttet at lægge vores uenigheder bag os, siger han og fortæller, at han og Gallant har arbejdet tæt sammen de sidste to uger.

Gallant sagde inden sin fyring 26. marts, at den retsreform, som Netanyahu og hans højreradikale regering vil gennemføre, er en trussel mod Israels sikkerhed.

Siden januar har der hver lørdag været store demonstrationer rundt om i Israel. Med deltagelse af hundredtusinder af mennesker. De kræver reformen stoppet. De siger, at den vil omdanne landet til et diktatur.

Reformen vil gøre det muligt for parlamentet at underkende afgørelser i landets højesteret. Og regeringen vil få retten til at udpege dommere til den øverste domstol.

Netanyahu lader på sit pressemøde forstå, at han vil have drejet fokus hen på de farer, der truer Israel.

Israel vil "ikke tillade Hamas at etablere sig i Libanon", siger han. Med henvisning til det islamistiske parti, der styrer enklaven Gaza.

Fjendtlighederne tog fart, efter israelsk politi i sidste uge stormede ind i al-Aqsa-moskeen i Jerusalem for at drive folk ud.

Moskeen er den tredjemest hellige inden for islam.

Derudover har der i mange år været anspændt i de besatte områder. Der har været mange konfrontationer, som har kostet et større antal palæstinensere livet og relativt færre jødiske bosættere livet.

/ritzau/Reuters