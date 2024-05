Israel fortsætter Rafah-offensiv og vil samtidig forhandle

Det israelske krigskabinet har besluttet, at en militæroperation i Rafah fortsætter med det mål at presse Hamas til at frigive gidsler.

Det siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, mandag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den israelske udmelding kommer, efter at den palæstinensiske bevægelse Hamas har sagt, at den har accepteret et forslag om våbenhvile i Gaza fra Qatar og Egypten.

Netanyahu siger, at Hamas-forslaget langtfra lever op til Israels krav. Men Israel vil alligevel sende en forhandlingsdelegation.

Samtidig er der mandag aften luftangreb i Rafah. En korrespondent fra nyhedsbureauet AFP beskriver angrebene som intense.

Kort før klokken 22 lokal tid siger korrespondenten, at der har været vedvarende luftangreb i omkring 30 minutter.

Det israelske militær bekræfter i en meddelelse, at det udfører målrettede angreb mod Hamas i den østlige del af Rafah.

I en kortfattet meddelelse fra militæret står der, at der kommer yderligere oplysninger senere.

Fra ngo'er og en række lande er Israel blevet advaret imod at gå ind i Rafah, hvor der er meldinger om, at over en million har søgt tilflugt.

Ikke desto mindre gav Israel mandag ordre til en evakuering forud for en ventet offensiv. Evakueringen skal flytte cirka 100.000 palæstinensere fra Rafah til mere sikre områder.

Ifølge Det Hvide Hus talte USA's præsident, Joe Biden, mandag cirka en halv time i telefon med Benjamin Netanyahu.

Her sagde Biden ifølge talsmanden for USA's Nationale Sikkerhedsråd, John Kirby, at USA "ikke støtter operationer på landjorden i Rafah".

USA mener ikke, at Israel bør gå videre med planer om en invasion, medmindre landet kan vise, hvordan det vil beskytte de hundredtusindvis af palæstinensiske civile.

Ifølge Israels regering er der 132 gidsler tilbage i Gaza, men en stor del vurderes at være omkommet. Knap 100 vurderes at være i live. Gidslerne blev taget til fange, da Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år.

