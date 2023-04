Netanyahu: Vores fjender vil betale en pris for angreb

Premierminister Benjamin Netanyahu varsler en reaktion fra Israel, efter at landet torsdag blev angrebet med 34 raketter, der blev affyret fra Libanon.

- Vi vil ramme vores fjender, og de vil betale en pris for alle aggressive handlinger, siger Netanyahu i en kort udtalelse, der er vist på israelsk tv.

Bemærkningen faldt under et hasteindkaldt møde med de ministre, der har ansvar for sikkerheden.

Israel beskylder palæstinensiske grupper i Libanon for at stå bag raketangrebet, som er det værste siden 2006.

- Vi ved med sikkerhed, at det er et palæstinensisk angreb, siger oberstløjtnant Richard Hecht, der er talsmand for Israels hær.

- Det kan være Hamas, det kan være Islamisk Jihad. Det forsøger vi stadig at finde ud af. Men det var ikke Hizbollah, siger han med henvisning til den mest magtfulde milits i Libanon.

- Vi formoder, at Hizbollah kendte til det, og Libanon har også et vist ansvar. Vi undersøger også, om Iran var involveret, siger talsmanden.

En anden militær talsmand sagde tidligere torsdag, at islamistiske palæstinensiske gruppe Hamas formentlig står bag raketangrebet.

Af de 34 raketter, der blev affyret mod Israel, er 25 blevet skudt ned af det israelske missilforsvar. Mindst fem har ramt israelsk territorium, meddeler Israels hær.

Det er endnu uklart, hvad der er sket med de sidste fire.

Raketangrebet fra Libanon kommer, dagen efter at israelsk politi stødte sammen med palæstinensere inde i al-Aqsa moskéen i Jerusalem. Det skete natten til onsdag og igen onsdag aften.

Ved den første indtrængen anholdt de israelske styrker 450 palæstinensiske muslimer, der var samlet i moskéen i forbindelse med den hellige fastemåned ramadan.

Det skriver Amnesty International i en pressemeddelelse.

- Disse orkestrerede angreb viser, hvor langt israelske myndigheder vil gå for at opretholde deres ondskabsfulde apartheidsystem, siger Heba Morayef, der er organisationens regionale direktør for Mellemøsten og Nordafrika.

Al-Aqsa moskéen er nummer tre på listen over de helligste steder for muslimer.

Libanon har flere store lejre for palæstinensiske flygtninge. Mange af de familier, der bor her, er børnebørn eller oldebørn af palæstinensere, der for årtier siden flygtede fra deres hjem i det, der i dag er Israel.

/ritzau/