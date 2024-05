Netanyahus rival truer med at trække sig fra kriseregering

Benny Gantz fra midterpartiet National Enhed truer lørdag med at trække sig fra den israelske kriseregering.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Gantz kræver, at premierminister Benjamin Netanyahu går med til en fælles plan for Gaza.

Det skal ske inden 8. juni - ellers dropper Gantz at være en del af regeringssamarbejdet.

- Hvis man vælger fanatikernes vej og leder hele landet mod afgrunden, så vil vi være tvunget til at forlade regeringen, siger han.

Gantz præsenterer lørdag en plan på seks punkter, som det israelske krigskabinet skal nå til enighed om, hvis National Enhed fortsat skal være en del af regeringen.

Punkterne omhandler blandt andet, at gidsler skal hentes tilbage, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas' styre skal afsluttes, og at Gazastriben skal demilitariseres. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der skal også etableres en international administration, og forholdet til Saudi-Arabien skal normaliseres.

AP vurderer, at det kan gøre Netanyahu mere afhængig af højrefløjen, hvis Gantz træder ud af regeringen.

64-årige Gantz var i opposition, før han kort efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober tog imod Benjamin Netanyahus tilbud om at blive del af en israelsk samlingsregering.

Han er sammen med Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant en del af det israelske krigskabinet. Gantz er også tidligere forsvarsminister.

Over 35.000 mennesker har ifølge sundhedsmyndighederne i Hamas-kontrollerede Gaza mistet livet som følge af Israels offensiv.

Omkring 1200 mennesker blev dræbt, da Hamas angreb Israel 7. oktober. 253 blev taget som gidsler ifølge israelske tal.

Mens partier på højrefløjen presser Netanyahu for en meget hård linje i Gaza med det mål at udslette Hamas, har USA og store dele af det internationale samfund opfordret Israel til tilbageholdenhed i især byen Rafah i det sydlige Gaza.

/ritzau/