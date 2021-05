Netanyahus udfordrer: Der er flere bump på vejen mod en regering

Med opbakning fra Naftali Bennett på højrefløjen har Lapid samlet 57 mandater bag sin koalition mod Netanyahu.

Oppositionsleder Yair Lapid har stadig adskillige forhindringer på vejen mod at danne en ny regering i Israel og dermed fjerne Benjamin Netanyahu fra posten som premierminister.

Det siger han mandag på et møde i sit parti, Yesh Atid.

- Men det er måske en god ting, for vi bliver nødt til at komme igennem dem sammen, siger Lapid ifølge en talsmand.

- Det er vores første prøve: At se om vi kan finde kloge kompromisser i de kommende dage, så vi kan nå det overordnede mål.

Lapid, der ligger på den politiske midte, har på det seneste forhandlet med højrefløjsnationalisten Naftali Bennett om at danne en alliance mod Netanyahu.

Søndag aften meddelte Bennett, at han er klar til at danne regering sammen med Lapid og uden om Netanyahu.

Flere andre partier skal indgå i koalitionen, og der skal mindst 61 mandater bag.

Lapids eget parti sidder på 17 ud af de 120 pladser i Isreals parlament, Knesset. Med de seks mandater, som Bennett leverede søndag aften, tæller koalitionen nu i alt 57 mandater.

For at få de sidste fire mandater i hus satser Lapid på støtte fra arabiske politikere. De har dog endnu ikke meldt ud, hvor de står - og flere iagttagere peger på, at de kan have svært ved at acceptere et samarbejde med blandt andre Bennett, der støtter de israelske bosættere.

Lapid har en frist til onsdag aften til at få aftalerne på plads.

Det er en meget bred koalition, der spænder fra bosættervenlige højrefløjsnationalister hen over midten og til det socialdemokratiske Arbejderparti.

Netanyahu, som har været ved magten i 12 år og nu kæmper for sit politiske liv, advarede søndag aften om, at "en venstrefløjsregering er til fare for staten Israel".

Den 71-årige regeringschef er Israels længst siddende premierminister. Han er også den første, der er blevet sigtet for alvorlige lovovertrædelser, mens han har siddet i embedet.

Netanyahu er sigtet for svindel, korruption og mandatsvig. Han afviser alle anklager.

Israel har holdt fire valg i løbet af to år, men uden at det er lykkedes at danne regering.

