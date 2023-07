Neutrale Østrig går med i europæisk samarbejde om luftforsvar

Neutrale Østrig vil tilslutte sig det fælleseuropæiske initiativ for luft- og missilforsvar European Sky Shield Initiative (ESSI).

Det oplyser kansler Karl Nehammer i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi er nødt til at foretage sikkerhedsforanstaltninger for at forsvare vores land mod risikoen for drone- eller missilangreb, lyder det.

Han henviser til en trussel, som ifølge ham er blevet "betragteligt forværret".

Artiklen fortsætter under annoncen

Initiativet ledes af Tyskland og blev startet i oktober sidste år, hvor 15 lande underskrev en fælles hensigtserklæring.

Danmark var oprindeligt ikke med i initiativet, men i februar tilsluttede man sig alligevel.

Ifølge den østrigske kansler betyder deltagelsen i programmet dog ikke, at man gør op med sit neutralitetsprincip.

- Ingen europæisk stat kan effektivt beskytte sit luftrum mod nye farer på egen hånd, lyder det.

Initiativet går ud på i fællesskab at anskaffe kort-, mellem- og langtrækkende luftforsvar.

/ritzau/