New York-anklager har fået Trumps skattepapirer udleveret

Anklager vil blandt andet undersøge, om Trump Organization manipulerede med værdiansættelse på sine ejendomme.

Efter et længere tovtrækkeri har distriktsanklageren på Manhattan i New York, Cy Vance, fået udleveret tidligere præsident Donald Trumps skattepapirer.

Det drejer sig om selvangivelser, samarbejdsaftaler og andre dokumenter fra perioden fra januar 2011 til august 2019.

Det oplyser en talsmand for anklageren ifølge flere amerikanske medier torsdag, heriblandt tv-stationen CNN.

Trump og hans advokater har gennem knap halvandet år forsøgt at forhindre, at dokumenterne blev udleveret.

Cy Vance efterforsker Trump og hans selskab Trump Organization for mulig skatteunddragelse og svindel.

Anklageren menes især at have fokus på de værdier, som selskabet har oplyst på en række ejendomme.

Cy Vance forsøger at fastslå, om Trump-selskabet over for myndighederne har opgivet en lavere værdi på sine ejendomme for at opnå lavere skatter.

Samtidig kan selskabet have oplyst en højere værdi på ejendommene over for banker for at opnå bedre lånevilkår.

Anklageren fik dokumenterne udleveret mandag, siger en talsmand. Det skete, kort tid efter at USA's højesteret havde afvist Trumps sidste forsøg på at holde skatteoplysningerne ude af Cy Vances hænder.

Dokumenterne vil ikke blive lagt offentligt frem.

Blandt dokumenterne er også forskellige former for kommunikation, der kan være med til at belyse de beslutninger, der lå bag værdiansættelser og skattefradrag.

Det kan være afgørende for at finde ud af, om der var en intention om at begå en forbrydelse.

Anklageren på Manhattan vil gennemgå dokumenterne, inden der bliver taget en beslutning om, hvorvidt der skal indkaldes vidner i sagen, siger kilder med kendskab til efterforskningen ifølge CNN.

/ritzau/