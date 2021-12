New York bekræfter fem Omikron-tilfælde efter stor konference

Efter en stor anime-konference formoder myndighederne, at smitten har spredt sig i New York City.

Der er blevet fundet fem tilfælde af Omikron-varianten af coronavirus i den amerikanske delstat New York.

Det oplyser guvernør Kathy Hochul ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere torsdag konstaterede USA sit andet tilfælde af Omikron-smitte i delstaten Minnesota, efter at en person tidligere på ugen blev konstateret smittet med den nye variant i Californien.

I Minnesota skulle der være tale om en mand, der netop havde deltaget i en anime-konference med 50.000 deltagere i New York.

Efter den japanske tegnefilmskonference rejste manden hjem til Minnesota, hvor han blev testet positiv for Omikron-varianten.

Sundhedsmyndighederne i New York forsøger nu at få kontakt til tusindvis af andre, der deltog på konferencen fra 19. til 21. november for at få dem til at teste sig.

- Vi regner med, at der vil være flere tilfælde, siger Kathy Hochul ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge borgmesteren i New York City, Bill de Blasio, antager myndighederne, at den nye virusvariant har spredt sig i storbyen.

/ritzau/