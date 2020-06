New York City har nul virusdøde for første gang siden marts

USA's værst ramte by af coronavirusset nåede onsdag en milepæl med nul døde på et døgn.

New York City har registreret nul coronarelaterede dødsfald på et døgn for første gang siden marts.

Det viser tal fra myndighederne i byen ifølge lokalmediet New York Daily News.

Tallene udgør antallet af registrerede døde i løbet af onsdag lokal tid. Tre dødsfald er muligvis forbundet med coronavirus, men det vil først blive be- eller afkræftet senere.

Det første bekræftede coronadødsfald i New York City skete 11. marts. Siden er over 20.000 døde i millionbyen, hvilket er knap en femtedel af alle dødsfald i USA.

- Det er rigtig gode nyheder, siger Freddi Goldstein, der er talsmand for New York Citys borgmester, Bill de Blasio, til NY Daily News.

/ritzau/