New York forhøjer sikkerhedsberedskab efter angreb i Irak

New Yorks borgmester mener, at angreb på iransk general betyder, at USA de facto er i krig med Iran.

Myndighederne i New York højner sikkerhedsberedskabet på grund af en forhøjet risiko for et angreb i den amerikanske storby.

Det sker, efter at USA fredag dræbte den iranske topgeneral Qassem Soleimani i et droneangreb i Irak.

Sikkerhedsberedskabet i New York er normalt højt. Ikke mindst på grund af angrebet på World Trade Center i 2001.

Fredagens angreb på den iranske militærleder har dog forværret trusselsbilledet yderligere. Det skyldes i høj grad, at truslen nu kommer fra et fjendtligt land og ikke militante bevægelser som Islamisk Stat og al-Qaeda.

Det siger New Yorks borgmester, Bill de Blasio.

- Der er en verden til forskel. Vi må antage, at denne aktion betyder, at vi de facto er i krig, siger han på et pressemøde.

Både det iranske sikkerhedsråd og landets øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har varslet hævn over USA efter fredagens angreb.

New Yorks politi har udstationeret efterretnings- og antiterrorenheder på 14 poster forskellige steder i udlandet.

Alle har været velfinansieret siden angrebet i New York 11. september 2001.

New Yorks myndigheder vurderer, at storbyen er et af de mest oplagte mål for et angreb på amerikansk jord.

Newyorkerne kan på grund af fredagens angreb forvente at se flere tungt bevæbnede betjente omkring særligt udsatte områder i byen.

Det oplyser politikommissær Dermot Shea ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han nævner dog ikke, hvilke områder det drejer sig om.

Forhøjet beredskabsniveau betyder normalt ekstra betjente ved turistattraktioner, metrostationer og andre transitområder.

