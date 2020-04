New York forlænger nedlukning i en måned

Coronadødsfald er det laveste i over en uge i delstaten New York. Cuomo vil have smittespredning længere ned.

I det seneste døgn har delstaten New York konstateret 606 dødsfald blandt mennesker smittet med coronavirus.

Det siger delstatens guvernør, Andrew Cuomo, torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Cuomo peger samtidig på, at antallet af coronarelaterede dødsfald og antallet af indlagte er det laveste i over en uge, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Onsdag var antallet af registrerede coronadødsfald i løbet af et døgn 752.

Cuomo siger på sin daglige pressebriefing, at myndigheder nu forlænger den nedlukning, der er i kraft, yderligere en måned frem til 15. maj.

- Vi bliver nødt til at fortsætte det, vi gør, siger Cuomo ifølge nyhedsbureauet AFP og tilføjer, at det går i den rigtige retning.

- Men jeg vil gerne se smittespredningen komme endnu længere ned, lyder det fra guvernøren.

Blandt de 606 coronasmittede mennesker, der er døde i New York i det forgangne døgn, er 29 beboere på nogle af delstatens alderdoms- og plejehjem.

På det seneste er myndighederne i New York og andre delstater begyndt at rette mere fokus på situationen på plejehjem.

I nabodelstaten New Jersey er 26 beboere på et enkelt plejehjem døde i den seneste uge, efter at de blev smittet med coronavirus, skriver dpa. Adskillige andre er smittet.

Personalet på det pågældende plejehjem var angiveligt så overbebyrdede, at politiet - da det ankom efter et anonymt tip - fandt ligene af 17 beboere i et lille kapel, der hører til plejehjemmet.

/ritzau/