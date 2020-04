New York-guvernør: Coronavirus er en stille eksplosion

Rekordmange coronasmittede er døde i delstaten New York i det seneste døgn. Antal indlagte stilner lidt af.

799 mennesker, der var smittet med coronavirus i delstaten New York, er døde i løbet af det seneste døgn.

Det viser den daglige opgørelse torsdag ifølge guvernør Andrew Cuomo.

Det er det hidtil højeste antal coronarelaterede dødsfald i delstaten, siden udbruddet af coronavirus begyndte. Dagen inden var antallet af omkomne opgjort til 779.

På sin daglige pressebriefing betegner New York-guvernøren coronaudbruddet som "en stille eksplosion", der "breder sig som ringe gennem samfundet".

Samtidig ser Cuomo tegn på, at det virker med de tiltag, New York har indført. Blandt andet er delstatens skoler lukket, og myndighederne har bedt folk blive hjemme og holde afstand til hinanden.

Cuomo gentager, som han har gjort i de seneste dage, at smittekurven i New York er ved at flade ud.

- Hvis vi stopper med at gøre det, vi gør, vil I se det tal gå op, siger han.

Den daglige opgørelse viser også et fald i antallet af coronapatienter, der bliver indlagt. I løbet af det seneste døgn er der kun kommet 200 nye patienter til. Et døgn tidligere var det 586.

De 200 nye indlæggelser er det laveste antal, siden "dette mareridt begyndte", siger Cuomo.

Der er på nuværende tidspunkt omkring 18.000 patienter indlagt med coronasmitte, og delstaten har i alt 90.000 sengepladser, siger Cuomo.

De mest dystre prognoser har advaret om, at antallet af samtidige indlæggelser kan komme helt op på 110.000 og dermed overbelaste sundhedssystemet alvorligt.

- Vi kan ikke håndtere dette værst tænkelige scenarie, understreger Cuomo.

Med den seneste opdatering fra New York - som er den hårdest ramte af USA's 50 delstater - har USA nu rundet 15.000 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus.

Af dem er næsten hvert andet dødsfald sket i delstaten New York, der nu har registreret 7067 coronadødsfald.

Onsdag sagde Cuomo, at tallet kan være højere, fordi der formentlig er coronasmittede personer, som er døde i hjemmet.

/ritzau/Reuters