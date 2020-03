New York-guvernør: Coronavirus er farligere end vi troede

Med 323 dødsfald og over 9000 smittede på et døgn er New York "stadig på vej op ad bjerget", siger guvernør.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i den amerikanske delstat New York er på et døgn steget til 1550 fra 1218.

Det oplyser delstatens guvernør, Andrew Cuomo, tirsdag.

Det er en stigning i dødstallet på 27 procent på et døgn.

- Virusset er mere kraftfuldt og farligt, end vi forventede, siger Cuomo på sin daglige pressebriefing.

- Vi er stadig på vej op ad bjerget, og det største slag foregår på toppen af bjerget.

Han tilføjer, at smittekurven formentlig vil nå sit højeste om to til fire uger, "afhængig af, hvem man tror på".

Samtidig er der konstateret flere end 9000 nye smittetilfælde. Antallet af bekræftede coronasmittede i delstaten er steget til 75.795 fra 66.497 et døgn tidligere.

Der bor omkring 20 millioner mennesker i delstaten New York, som er den hårdest ramte af USA's 50 delstater.

En af de mange smittede i USA er guvernørens bror, Chris Cuomo, der er studievært på tv-stationen CNN. Det bekræfter både guvernøren og CNN.

Chris Cuomo har det godt, på trods af at han er testet positiv for sygdommen, og vil fortsætte arbejdet hjemmefra, meddeler tv-stationen.

/ritzau/