New York-guvernør forlænger nedlukning i dele af staten

New York har 337 coronadødsfald på et døgn. Dele af New York stat kan genåbne, hvis kapaciteten er til det.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, vil forlænge ordren til borgerne om at blive hjemme i mange steder i den amerikanske delstat.

Det siger han på sin daglige pressebriefing mandag.

De tiltag, der er indført for at dæmpe coronaepidemiens udbredelse, kan blive lempet i visse områder af delstaten.

Det gælder de regioner, der har tilstrækkeligt med kapacitet på hospitalerne og opfylder andre kriterier, siger Cuomo.

New York, som er den hårdest ramte af USA's delstater, har registreret 337 dødsfald blandt coronasmittede i det seneste døgn, oplyser Cuomo. Dagen inden var tallet 367.

De 337 dødsfald er det laveste antal, der er registreret i de seneste fire uger.

Antallet af indlagte coronapatienter på delstatens hospitaler ligger stabilt på knap 13.000, siger Cuomo.

Over 17.500 mennesker, der var smittet med coronavirus, er døde i millionbyen New York City. I hele delstaten er over 22.000 coronasmittede døde.

En undersøgelse foretaget af Siena College Research Institute viser, at knap hver anden newyorker kender en person, der menes at være død af Covid-19, som er den sygdom, coronavirusset kan udløse.

/ritzau/Reuters