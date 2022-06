Delstaten New York skærper våbenloven, efter at en teenager dræbte ti personer med en halvautomatisk riffel.

New York hæver alder for køb af rifler brugt i masseskyderi

I den amerikanske delstat New York skal man fremover være fyldt 21 år for at kunne købe en halvautomatisk riffel. Tidligere var aldersgrænsen 18 år.

Det sker som led i en stramning af våbenlovgivningen.

Guvernør Kathy Hochul, der er demokrat, har mandag underskrevet lovforslaget, der i sidste uge blev vedtaget i delstatens senat.

Den skærpede lovgivning kommer efter et masseskyderi den 14. maj i byen Buffalo, hvor ti sorte mennesker blev dræbt ved et indkøbscenter.

Artiklen fortsætter under annoncen

En 18-årig hvid mand er anholdt og tiltalt for drabene, der skete med en halvautomatisk riffel af typen AR-15, som han havde købt lovligt. Han var under nedskydningen iført en skudsikker vest.

Den nye lov forbyder også de fleste civile at købe beskyttelsesudstyr som skudsikre veste.

Desuden skal købere af semiautomatiske rifler, der kan affyre skud i hurtig rækkefølge, være i besiddelse af en licens til våbnet. Det indebærer et baggrundstjek af køberen.

New York, der er ledet af demokrater, har i forvejen nogle af de skrappeste våbenlove i USA, som den seneste tid har været vidne til flere masseskyderier.

Ti dage efter skyderiet i Buffalo dræbte en bevæbnet teenager 21 personer - 18 elever og to lærere - på en skole i byen Uvalde i Texas.

Efterfølgende har USA's præsident, Joe Biden, indtrængende opfordret Kongressen til at gribe ind over for de mange våbendrab ved at skærpe våbenlovene.

Demokraten Biden opfordrer blandt andet til et totalforbud mod militærlignende våben som AR-15 eller i det mindste at hæve aldersgrænsen for køb af den slags våben til 21 fra 18 år.

Men skærpet kontrol med våben møder dyb modstand fra flere sider i det amerikanske samfund. Især fra republikanere.

I USA er over 18.000 personer indtil videre i 2022 blevet dræbt af skud. Tallet inkluderer næsten 10.300 selvmord ifølge organisationen Gun Violence Archive, der registrerer skudvold.

/ritzau/AFP