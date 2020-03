New York har 100 corona-dødsfald på et døgn

Guvernør frygter, at hospitaler bliver overbelastet af patienter. En udfordring er at skaffe respiratorer nok.

100 mennesker, der var smittet med coronavirus, er døde i den amerikanske delstat New York i løbet af det seneste døgn.

Det oplyser delstatens guvernør, Andrew Cuomo, torsdag.

Han frygter, at delstatens hospitaler vil blive overbelastet af de nye patienter, der ventes at blive indlagt inden for de kommende dage og uger.

Derfor har New York fået godkendelse til, at to patienter kan deles om en respirator. Hvis det bliver nødvendigt, kan man også tage anæstesiapparater og lave om til respiratorer, siger Cuomo.

Erfaringen fra de første alvorligt syge coronapatienter har vist, at de har brug for længere tid i respirator - nogle gange 20-30 dage.

Det samlede dødstal i hele USA er torsdag eftermiddag dansk tid nået op på 1046. Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Knap 70.000 amerikanere er bekræftet smittet med coronavirus.

Guvernør Cuomo siger, at det vigtigste lige nu er at forsøge at "flade kurven ud".

- Det handler alt sammen om at nedbringe kurven og undgå at overbelaste hospitalssystemet.

- Vi ved, at vi kommer til at have enorme udfordringer forud, når det handler om at skabe nok plads på hospitalerne eller nok personale, der er uddannet til at hjælpe os i denne krise, siger Cuomo.

New York er den hårdest ramte delstat med 37.258 bekræftede smittetilfælde.

Guvernøren understreger, at omkring en fjerdedel af de test, der er foretaget på landsplan, er foretaget i New York.

/ritzau/AFP