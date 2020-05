New York har under 100 coronadøde for første gang siden marts

Både antallet af nye smittede og antallet af dødsofre blandt de coronasmittede er på vej nedad i New York.

Inden for det seneste døgn har den amerikanske delstat New York haft under hundrede coronadødsfald.

Der er registreret 84 døde blandt coronasmittede, oplyser guvernør Andrew Cuomo lørdag på sin daglige pressebriefing.

Dagen inden var der 109 coronarelaterede dødsfald.

Det er første gang siden slutningen af marts, at dødstallet blandt coronapatienterne er tocifret.

- Disse nyheder er gode nyheder, siger Cuomo.

- Det er et tegn på, at vi gør fremskridt.

Også antallet af nye smittetilfælde er på vej nedad.

Da coronaudbruddet var på sit højeste, meldte New York om op mod 800 dødsfald om dagen blandt de coronasmittede.

Alt i alt har omkring 29.000 mennesker i New York, som var smittet med coronavirus, mistet livet.

New York er den hårdest ramte af USA's 50 delstater. Særligt i New York City har coronavirusset kostet mange liv.

Der bor knap 20 millioner mennesker i delstaten.

På landsplan er lidt over 96.000 mennesker døde med coronasmitte i USA, viser tal fra Johns Hopkins University lørdag.

/ritzau/dpa