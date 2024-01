New York kræver milliardbeløb fra Trump i svindelsag

Delstaten New York kræver, at tidligere præsident Donald Trump betaler 370 millioner dollar - svarende til mere end 2,5 milliarder kroner - som led i en civil retssag mod ham og flere af hans børn.

Det skriver nyhedsbureauet AFP og det amerikanske medie CNN.

Kravet er fremsat i et retsdokument, som er offentliggjort fredag.

I sagen anklages Donald Trump og hans to ældste sønner for at have pustet værdien af deres familievirksomhed, Trump Organization, kunstigt op for på den måde at få mere favorable betingelser hos blandt andet långivere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere gik New Yorks justitsminister, Letitia James, efter et krav på 250 millioner dollar. Men det er altså nu skruet markant op.

- De utallige vildledende systemer, som de iværksatte for at puste værdien af deres aktiver op og for at skjule fakta, var så uhyrlige, at de gør alle uskyldige forklaringer til skamme, skriver Letitia James i sit indlæg i sagen.

Den civile sag begyndte i oktober. Hvor stort et beløb Trump skal betale, skal afgøres af dommer Arthur Engoron.

Justitsminister Letitia James skriver desuden, at Trump og hans sønner bør udelukkes permanent fra at handle med ejendomme i New York. Det er netop ejendomshandel, som familien har levet højt på.

Sagen handler om tvivlsom regnskabspraksis i Trump-ejede selskaber.

Det gælder ifølge anklagen regnskabsmetoder, som har fået Trumps ejendomme til at fremstå langt mere værdifulde, end de var, og som hjalp ham til at tage store lån i en periode, hvor han havde svært ved få lån.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den tidligere præsident er ligesom sine to voksne sønner, Donald Trump Jr og Eric Trump, allerede kendt skyldig i at have benyttet sig af de ulovlige metoder.

Men det er altså ikke afgjort, hvor stor en bødesum der bliver tale om.

Foruden den civile sag i New York står Donald Trump anklaget i Washington og Georgia for at have forsøgt at omgøre sit valgnederlag i 2020.

Og i delstaten Florida anklages han for ulovlig håndtering af fortrolige dokumenter, efter han forlod præsidentkontoret i 2021.

/ritzau/