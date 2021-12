New York melder om hidtil højeste smittetal under pandemien

Delstaten New York har med over 21.000 nye tilfælde af coronasmitte registreret sit højeste antal tilfælde i løbet af et døgn under pandemien.

Det oplyser guvernør Kathy Hochul fredag ifølge CNN og ABC News.

- Stigningen i covid-19-tilfælde denne vinter er en påmindelse om, at pandemien endnu ikke er overstået, og vi skal være ekstra opmærksomme på at beskytte os selv og andre, siger guvernøren.

Indlæggelser på hospitaler som følge af covid-19 er ifølge CNN dog relativ lavt med knap 3900. I april 2020 toppede indlæggelserne i delstaten med næsten 19.000.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vaccinen er stadig vores bedste våben til at nedkæmpe dette virus og sikre os mod alvorlig sygdom. Få stikket, hvis det endnu ikke er sket, og bliv revaccineret, hvis du er, brug mundbind og vask dine hænder, siger Kathy Hochul.

Den nye og tilsyneladende meget smitsomme omikronvariant, som Verdenssundhedsorganisationen WHO slog alarm om i slutningen af november, er der indtil videre registreret 178 tilfælde af New York.

/ritzau/