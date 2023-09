New York overvejer at fjerne statuer med forbindelse til slaveriet. Landets første præsident er ikke fredet

Kan man tillade sig at fejre historiske skikkelser, der har forbindelse til slaveriet?

Det er et spørgsmål, som i de senere år har været oppe at vende ad flere omgange. Og nu er det blevet taget op igen i den amerikanske storby New York.

Her diskuterer byrådet for tiden, om man skal fjerne statuer af personer, der har ejet eller tjent penge på slaver. Og det risikerer at gå ud over statuer af Christopher Columbus, en statue af den hollandske guvernør Peter Stuyvesant samt statuer af landets første præsident, George Washington. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CBS News.

Lovforslaget er ét af flere tiltag, der har til formål at “udbedre de skader, der er blevet påført de sorte og de oprindelige folk i byen." Det forklarede Nantasha Williams fra New Yorks Byråd, da forslaget blev præsenteret ved en høring i tirsdags.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis ikke statuerne bliver taget ned, skal man ifølge lovforslaget som minimum udstyre monumenterne med plaketter, som kan sætte de historiske skikkelser i den rette kontekst.

"Vi er nødt til at anerkende, at der er personer, der bidrager til vores by og stat, men vi er også nødt til at anerkende, at de har gjort skade på vores samfund," lød det ifølge CBS News fra Michaelle Solages, der er repræsentant i New Yorks delstatsforsamling.

Forslaget lægger også op til, at man i New York nedsætter en enhed, der skal hjælpe efterkommere af slaver med at få hjælp og erstatning, som man eksempelvis har indført i delstaten Californien.

Lovforslaget har fået en blandet modtagelse. Blandt andet påpeger kritiske stemmer, at det er et tonedøvt initiativ i en tid, hvor New York står overfor massive nedskæringer i forbindelse med, at man i de seneste måneder har modtaget titusindvis af immigranter.

“Dette er ikke meget andet end et forsøg fra den radikale venstrefløj på at omskrive vores nations historie,” lød den kontante melding fra et byrådsmedlem ved navn Joann Ariola ifølge Daily Mail.

Statuernes skæbne er endnu ikke blevet forseglet, men ifølge CBS News vil byrådsmedlemmerne arbejde videre i samarbejde med New Yorks borgmester og byens borgere for at sikre en løsning, der er "retfærdig for alle”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke første gang, at monumenter, som har forbindelse til USA’s slavehistorie, har været til debat. I 2020 blev en række statuer af historiske skikkelser udsat for hærværk, da der udbrød demonstrationer landet over efter mordet på George Floyd.

Protesterne skabte debat om statuerne, og i det politiske efterspil blev det besluttet at fjerne en række statuer af historiske figurer. Dengang drejede det sig dog primært om statuer af sydstats-ikoner med en klar forbindelse til slaveriet.

Det har aldrig før været på tale at fjerne en statue af George Washington, der er kendt som en af USA’s syv “grundlæggende fædre”. Men en anden af de "grundlæggende fædre", USA’s tredje præsident Thomas Jefferson, blev fjernet fra New Yorks rådhus i 2021 på grund af hans forbindelse til slaveriet.

Den amerikanske statue-debat har tidligere skabt bølgeskvulp i Europa. I Belgien pillede man i 2020 en række statuer af den kontroversielle kong Leopold II ned, efter at de var blevet udsat for hærværk, og i England er en række statuer af tidligere slaveejere blevet fjernet.

Herhjemme blev der også pustet liv i debatten, da der i 2020 blev smidt rød maling på en statue af missionæren Hans Egede i den grønlandske hovedstad Nuuk. Det er dog aldrig blevet drøftet politisk, om Danmark bør fjerne statuer af personer med forbindelse til slaveriet.