New York-senator opgiver forsøg på at blive præsident

Demokraten Kirsten Gillibrand trækker sit kandidatur til at blive nomineret som præsidentkandidat.

Demokraten Kirsten Gillibrand, der er senator i New York, opgiver sit forsøg på at blive nomineret som sit partis kandidat til præsidentvalget i 2020.

Ifølge The New York Times har Gillibrand taget beslutningen, fordi hun ikke har kvalificeret sig til den næste debatrunde for partiets kandidater.

- Med vished om, at hun ikke vil få adgang til debatscenen i september, indstiller senator Kirsten Gillibrand sin præsidentkampagne i dag, skriver hendes kampagnemanager i en meddelelse til pressen.

Den 52-årige Gillibrand er den seneste blandt flere Demokratiske kandidater, som har trukket sig fra ræset om at blive udpeget til at udfordre den republikanske præsident Donald Trump ved valget i november næste år.

Der er fortsat over 20 kandidater i spil til at blive Demokraternes kandidat. Partiets næste og tredje debatrunde finder sted 12. september.

/ritzau/