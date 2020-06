New York Times: Rusland gav dusør for drab på amerikanere

Trump fik skriftlig orientering om, at militante afghanere fik russiske dusører for drab på amerikanere.

Præsident Donald Trump modtog allerede i februar en skriftlig orientering om, at militante afghanere var blevet lovet russiske dusører for at dræbe amerikanske soldater.

Det skriver avisen The New York Times, hvilket kan undergrave den amerikanske præsidents forsikringer om, at han aldrig havde hørt om denne trussel.

Trump er under tiltagende pres for at forklare sig i forhold til medierapporter om, at han var informeret om, at den russiske efterretningstjeneste betalte dusører til militante med tilknytning til Taliban for drab på amerikanske soldater i Afghanistan.

Trump og hans administration reagerede ikke på oplysningerne.

The New York Times skriver med henvisning til to unavngivne embedsmænd, at oplysningerne stod i en skriftlig version af en daglig briefing til præsidenten sidst i februar. CNN bekræfter oplysningerne, men citerer kilder for, at oplysningerne blev givet til Trump "på et tidspunkt i foråret".

Trump siger, at han ikke fik oplysningerne, og Det Hvis Hus hævder, at de ikke blev givet til præsidenten, fordi de ikke var verificerede.

- De spørgsmål, som rejser sig her, er, om præsidenten var orienteret? Og hvis ikke, så hvorfor ikke? Og hvorfor blev Kongressen ikke orienteret, siger Nancy Pelosi, som er Demokraternes flertalsleder i Repræsentanternes Hus.

/ritzau/AFP