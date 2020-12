New York Times trækker prisvindende podcast tilbage efter løgne

Hovedperson i podcast påstod at have henrettet folk for Islamisk stat. Det har siden vist sig at være løgn.

Den amerikanske avis New York Times trækker sin populære podcastserie "Caliphate" tilbage. De priser, som serien har modtaget, er ligeledes blevet returneret.

Det sker efter en to måneder lang undersøgelse, hvor avisen er nået frem til, at podcasten ikke lever op til redaktionelle standarder.

Det skriver BBC.

En af hovedpersonerne i podcasten fra 2018, canadiske Shehroze Chaudhry, påstår i serien, at han rejste til Syrien for at tilslutte sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Men fredag meldte Times så, at mediet havde fundet flere uoverensstemmelser ved hans forklaringer om tiden i bevægelsen.

På grund af dette har avisen derfor leveret flere priser tilbage, som serien har modtaget. Serien er blevet lyttet til af mere end to millioner.

Times begyndte sin research til podcasten i 2017 efter at være kommet på sporet af en anholdelse foretaget af canadisk politi af pakistansk-fødte Chaudhry for terroraktivitet.

Det er blandt andet blevet beskrevet af den canadiske tv-station CBC, at Chaudhry under IS-navnet Abu Huzaifa al-Kanadi har pisket og udført vold for IS, men aldrig slået nogen ihjel.

Da New York Times talte med ham året efter, forklarede han pludselig, at han havde henrettet personer for IS ved blandt andet at skyde nogen i nakken og stikke en kniv i hjertet på andre.

Efter avisens måneder lange undersøgelse har New York Times dog fundet frem til, at der ikke er beviser for, at Chaudhry har taget nogen liv.

