New York vil have opløst magtfuld våbenlobby for svindel

Ledere i National Rifle Association anklages for at have taget over 400 millioner kroner til privat forbrug.

Delstaten New York sagsøger den magtfulde våbenlobby National Rifle Association (NRA) for økonomisk svindel.

Ifølge justitsministeren i New York har NRA's ledere kanaliseret millioner af dollar ned i egne lommer på ulovlig vis.

- NRA er gennemsyret af svindel og misbrug, og derfor vil vi i dag søge at få opløst NRA, for ingen organisation er hævet over loven, siger New Yorks justitsminister, Letitia James.

Direktøren for NRA, Wayne LaPierre, er en af de fire ledere, der ifølge justitsministeren har fået store summer ud af organisationen.

Ifølge anklageskriftet har NRA's ledere brugt 64 millioner dollar - svarende til 403 millioner kroner - på blandt andet familieferier til Bahamas, privatfly og dyre restauranter.

Letitia James siger i en udtalelse, at NRA's ledere "brugte millioner og atter millioner fra NRA's beholdninger til privat brug".

Derudover skal pengene også være gået til at købe tidligere ansattes tavshed.

Våbenlobbyen svarer i en udtalelse, at der er tale om grundløse beskyldninger.

/ritzau/Reuters