New Yorks borgmester trækker sig som præsidentkandidat

Bill de Blasio dropper sin plan om at blive Demokraternes præsidentkandidat i USA. 19 kandidater er tilbage.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, har trukket sig fra kapløbet om at blive Demokraternes kandidat ved USA's præsidentvalg i 2020.

Det siger han fredag i et interview med MSNBC ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er tydeligvis ikke mit øjeblik. Jeg stopper min præsidentvalgkamp, lyder det fra den 58-årige borgmester.

19 kandidater er fortsat med i kampen om at få lov til at udfordre den amerikanske præsident, Donald Trump, næste år.

De Blasio lover "at fortsætte mit arbejde som New Yorks borgmester, og jeg vil blive ved med at tale arbejderklassens sag".

Hans udmelding kommer, efter at det ikke lykkedes ham at samle tilstrækkelig opbakning til at kvalificere sig til at deltage i den seneste tv-debat mellem kandidaterne.

De Blasios fravær fra embedet i New York under valgkampen har fået kritik.

Den kommer fra blandt andre præsident Trump.

- Åh nej. Kæmpe politisk nyhed - måske den største i årevis.

- New Yorks deltidsborgmester, Bill de Blasio, der stod til INGENTING i meningsmålingerne, men havde masser af plads til forbedring, har højst overraskende trukket sig fra præsidentkapløbet, skriver Trump på Twitter.

Joe Biden, der var vicepræsident under Barack Obama, fører i øjeblikket meningsmålingerne. Umiddelbart efter kommer de venstreorienterede senatorer Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

