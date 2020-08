New Yorks guvernør giver grønt lys til at genåbne skoler

Coronasituationen er god nok til, at skolerne i delstaten New York kan genåbne efter ferien, siger guvernør.

Skolerne i New York kan genåbne, hvis de opfylder visse kriterier. Det siger delstatens guvernør, Andrew Cuomo, fredag.

De fleste børn og unge i New York har forberedt sig på at indlede skoleåret med onlineundervisning.

Men nu siger guvernøren, at klasseværelserne kan genåbne i de skoledistrikter, hvor der i gennemsnit er færre end fem procent positive smittetest.

Cuomo påpeger, at New York er kommet langt i kampen for at få coronaudbruddet under kontrol.

I de seneste uger har det kun været omkring én procent af alle coronatest, der var positive, blandt andet også i New York City.

New York var den hårdest ramte af USA's 50 delstater, da coronapandemien først ramte USA. Men New York har nu fået bremset smittespredningen. I stedet er stater som Californien, Florida og Texas langt hårdere ramt nu.

- Hvis man ser på vores smittetal, har vi formentlig den bedste situation i landet lige nu, siger Cuomo ifølge Reuters.

- Hvis nogen kan åbne skolerne, er det os.

Guvernøren tilføjer, at det i sidste ende er op til de enkelte skoler og de lokale styrer, om de vil genåbne - og i givet fald hvordan. Det skal godkendes af delstatsmyndighederne.

- Hvis lærerne ikke kommer tilbage, kan man ikke rigtigt genåbne skolerne. Hvis forældrene ikke sender eleverne derhen, genåbner man ikke rigtigt skolerne, siger han.

Skoleåret begynder i september.

New York City, som er USA's største skoledistrikt med over 1,1 million elever fordelt på 1800 offentlige skoler, overvejer en blanding af onlineundervisning og undervisning i klasseværelserne.

Det kunne gøres ved at have eleverne i skolen en til tre dage om ugen på skift, mens resten følger undervisningen over internettet.

Mange skolebørn i New York kommer fra familier, hvor forældrene ikke har mulighed for eller råd til at blive hjemme fra arbejde for at undervise deres børn eller betale nogen for at gøre det.

De familier, hvor økonomien er mest stram, er desuden afhængige af det gratis måltid mad, deres børn får i skolen.

Det er ikke mange af USA's skoledistrikter, der planlægger at indlede skoleåret med at sende børnene i skole.

Eksempelvis sagde Chicagos borgmester onsdag, at alle byens skolebørn begynder skoleåret hjemmefra.

/ritzau/AFP