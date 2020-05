New Yorks guvernør tager coronatest på direkte tv

Cuomo lod sig teste for coronasmitte på tv med besked om, at alle med influenzasymptomer nu kan få en test.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, fik en vatpind i næsen under sin daglige pressebriefing søndag, hvor han lod sig teste for coronavirus for åben skærm.

Formålet med testen på direkte tv var at vise, hvor enkelt det er, sagde Cuomo.

Samtidig ville han videregive beskeden om, at alle med influenzalignende symptomer bør lade sig teste.

Også de newyorkere, der vender tilbage på jobbet som led i den delvise genåbning, kan nu få en coronatest.

- Man behøver ikke at være newyorker-sej for at tage den test, sagde guvernøren.

- Man skal være klog, fattet, disciplineret, man skal elske sig selv og sin familie, sagde han, efter at en sygeplejerske i beskyttelsesudstyr havde udført testen på ham.

Guvernørens informative og ofte underholdende tv-briefinger tiltrækker mange tusinde seere og er blevet populære under coronakrisen.

- Hvis jeg ikke er her i morgen, betyder det, at jeg er testet positiv, sagde han med et glimt i øjet.

Andrew Cuomos bror, tv-journalisten Chris Cuomo, har tidligere været smittet med coronavirus.

Delstaten tester omkring 40.000 mennesker i døgnet. Omkring 350.000 af dens cirka 20 millioner indbyggere er testet positive, og over 28.000 af dem er døde.

I det seneste døgn har New York konstateret 191 coronarelaterede dødsfald, viser en opgørelse fra Worldometer. I de seneste dage har dødstallet ligget under 200.

New York er den værst ramte af USA's 50 delstater.

Efter pressebriefingen skrev Cuomo på Twitter om testmuligheden:

- Det er hurtigt, nemt og smertefrit. Hvis jeg har tid, har du også.

