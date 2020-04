New Yorks guvernør vil tage respiratorer fra privathospitaler

I hårdt ramte New York City risikerer man at løbe tør for respiratorer næste uge, siger guvernør.

New Yorks guvernør vil tage respiratorer og værnemidler fra private aktører, der ikke bruger dem.

Det siger guvernøren, Andrew Cuomo, ifølge nyhedsbureauet AP.

På baggrund af sin position vil Cuomo kræve, at overskydende medicinsk udstyr fra privathospitaler og virksomheder kan tages i anvendelse for at afhjælpe den generelle mangel på udstyr i den hårdt ramte storby, hvor coronakrisen hærger.

- Hvis de vil sagsøge mig for at låne deres overflødige respiratorer for at redde liv, så lad dem sagsøge mig, siger han.

Ifølge AP er der tale om et af de mest "aggressive" tiltag hidtil i USA for at imødekomme mangelsituationen.

Cuomo uddyber, at respiratorejerne vil få udstyret tilbage eller blive kompenseret på anden vis.

I USA står det værst til i millionbyen New York City, hvor over halvdelen af landets godt og vel 100.000 registrerede smittetilfælde findes. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Borgmesteren i New York, Bill de Blasio, siger, at storbyen har brug for over 15.000 yderligere respiratorer og 45.000 flere ansatte i sundhedssektoren for at kunne håndtere epidemien gennem april og maj.

Cuomo har udtalt, at man i storbyen risikerer at løbe tør for respiratorer næste uge. Men med en bekendtgørelse vil han ifølge AP altså sørge for, at hundredvis af nye respiratorer omdistribueres fra private aktører til hospitalerne.

Staten New York opgjorde fredag lokal tid sin hidtil største stigning i coronarelaterede dødsfald. Her steg dødstallet med 562 til 2935. Næsten 15.000 er indlagte. Det skriver AP.

Ifølge Reuters kalder borgmester Bill de Blasio situationen for et "ekstraordinært kapløb med tiden".

Han gentager, at den føderale regering bør bidrage med medicinsk uddannet personale fra militæret.

- Vi har at gøre med en fjende, der dræber tusindvis af amerikanere, og mange mennesker dør, som ikke behøver at dø, siger de Blasio fredag ifølge Reuters på et pressemøde.

- Du kan ikke sige, at hver delstat står for sig selv, at hver by må klare sig selv. Det er ikke USA.

