New Yorks justitsminister sagsøger Trump for bedrageri

Delstaten New Yorks justitsminister sagsøger onsdag den tidligere amerikanske præsident Donald Trump for bedrageri.

Sagen er blevet anlagt ved en domstol på Manhattan.

Beskyldningerne i søgsmålet lyder blandt andet, at Trump Organization i forbindelse med årlige finansielle beretninger fra 2011 til 2021 har gjort sig skyldig i "flere tilfælde af svindel og vildledning".

Også den tidligere præsidents sønner Donald Trump Jr. og Eric Trump samt datter Ivanka Trump sagsøges.

Søgsmålet kommer efter flere års efterforskning, som New Yorks justitsminister, Letitia James, har stået for.

Trump Organization har kaldt James' beskyldninger "grundløse".

Efterforskningen har blandt andet drejet sig om, hvorvidt organisationen indberettede fejlagtige ejendomsværdier for at kunne optage lån og få skattefordele.

- Med hjælp fra sine børn og chefer i Trump Organization har Donald Trump fejlagtigt oppustet værdien af sin formue med milliarder af dollar for uretmæssigt at berige sig selv og snyde systemet, siger James i en pressemeddelelse.

Onsdagens søgsmål kommer efter et længere og omdiskuteret forløb.

Her har James beskyldt Trump, hans selskab og flere familiemedlemmer for bevidst at have forsøgt at forhale processen.

Det skal de have gjort ved at ignorere stævninger og forsøge at undgå at afgive forklaring, hvilket dog ikke lykkedes.

Da Trump 10. august afgav forklaring, afviste han at svare på spørgsmål under en længere seance på justitsministerens kontor.

Her påberåbte han sig intet mindre end 400 gange den forfatningssikrede ret til ikke at inkriminere sig selv.

Den tidligere republikanske præsident har beskrevet efterforskningen som en politisk motiveret heksejagt. Letitia James er demokrat.

Trump overvejer at stille op som præsident igen i 2024.

Han har, siden han gik af som præsident, været involveret i flere juridiske processer.

Blandt andet har forbundspolitiet FBI foretaget en ransagning i Trumps private bolig Mar-a-Lago i Florida den 8. august. Det skete i forbindelse med en undersøgelse af hans håndtering af dokumenter fra præsidenttiden.

Trump står også over for en efterforskning i delstaten Georgia for sit forsøg på at ændre valgresultatet i 2020.

Han har afvist at have gjort noget galt i de forskellige sager.

/ritzau/Reuters