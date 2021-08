New Yorks nye guvernør lover opgør med giftigt arbejdsmiljø

Kommende guvernør Kathy Hochul er "fuldstændig parat" til at skulle lede delstaten New York som den første kvinde nogensinde.

I sin første officielle udtalelse, siden guvernør Andrew Cuomo meddelte sin afgang tirsdag, lover Hochul onsdag, at hun vil befri New York for alle ansatte i Cuomo-administrationen, som udviser "uetisk" adfærd.

I udtalelsen tager 62-årige Kathy Hochul samtidig afstand fra Cuomo, der tirsdag trak sig som følge af beskyldninger om sexchikane og seksuelle krænkelser.

Hochul, der har været demokratisk viceguvernør siden 2015, lover at hjælpe New York med at komme videre, når hun overtager guvernørposten mandag den 24. august.

- Ingen kommer nogensinde til at beskrive min administration som et giftigt arbejdsmiljø, siger hun til journalister i USA's Kongres.

Hun tilføjer, at hun er "fuldstændig parat til at påtage sig ansvaret som den 57. guvernør i New York".

Hochul understreger i samme ombæring, at hun aldrig har været en del af Andrew Cuomos inderkreds, og at hun var uvidende om guvernørens krænkelser.

- Jeg tror, at det er meget tydeligt, at guvernøren og jeg ikke har været tætte - hverken fysisk eller på anden vis, siger hun.

- Jeg har rejst rundt i delstaten og bruger ikke meget tid i hans nærvær, tilføjer hun.

Den kommende guvernør siger desuden, at en 14 dage lang overgangsperiode efter Cuomos meddelelse tirsdag ikke er, hvad hun ville have foretrukket.

Dog påpeger hun, at perioden giver hende mulighed for at mødes med sine embedsmænd og samle et hold af ledende medarbejdere.

- Jeg vil udnytte tiden og fortsætte med at engagere mig i befolkningen i delstaten New York. Jeg vil gerne love alle newyorkere her og nu, at jeg vil kæmpe som ind i helvede for jer hver eneste dag, siger hun.

Hun skitserer også en række områder, som hun planlægger at prioritere, når hun tiltræder.

Det gælder blandt andet stigningen i antallet af smittetilfælde med den smitsomme Delta-variant af coronavirus og deraf flere hospitalsindlæggelser samt de bekymringer, som familier og små virksomheder står over for.

63-årige Andrew Cuomo træder tilbage på grund af 11 kvinders beskyldninger om sexchikane og seksuelle krænkelser, der blev beskrevet i en detaljeret rapport, der udkom i sidste uge.

/ritzau/dpa