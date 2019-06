New Yorks politi undskylder for raid mod bøsser i 1969

Mange homoseksuelle gik til modangreb og banede vej for LBGT, da politi gik ind Stonewall Inn i 1969.

New York City's politikommissær har undskyldt for, at politiet i den amerikanske storby i 1969 gennemførte en hårdhændet lukning af værtshuset Stonewall Inn.

Aktionen skabte grunden for den moderne LGBT-bevægelse. New York City's politikommissær, James O'Neill, sagde i en erklæring torsdag, at New Yorks politi handlede forkert dengang i baren for homoseksuelle i Greenwich Village.

Han siger, at det var "diskrimination".

- Det vil jeg gerne undskylde for, siger O'Neill.

Undskyldningen kommer få uger før 50-årsdagen for politiaktionen og det oprør, som den førte til.

Da politiet gik ind i Stonewall Inn den 28. juni 1969 førte det til håndgemæng mellem politifolk og stedets gæster og ansatte.

Det var ikke første gang, at homoseksuelle havde udvist mod til at demonstrere eller slås med politiet, men episoden blev et vendepunkt, som førte til en bølge af aktivisme.

Mange af de homoseksuelle gik til modangreb, som om de pludselig reagerede på årtiers diskrimination, og en bølge af optøjer skyllede pludselig gennem New York.

Det førte til dannelsen af Gay Liberation Front, og de homoseksuelle begyndte der med at organisere sig som borgerrettighedsbevægelsen og Vietnam-demonstranterne.

O'Neill siger, at New Yorks politi som institution må tage ansvaret for, hvad der skete i Stonewall.

En talsmand for NYC Pride, James Fallarino, siger, at undskyldningen ikke kan rette op på årtiet med vold og diskrimination, men det at det er "en god begyndelse."

LGBT-personer kunne dengang anholdes blot for at vise følelser offentligt for en af samme køn.

/ritzau/AP