New Yorks politi vil overvåge støjende fester med droner

Politiet i den amerikanske storby New York vil i den kommende weekend bruge droner til at overvåge potentielt støjende fester.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tiltaget er sat i søen forud for Labor Day-weekenden, hvor mange amerikanere traditionelt samles til større arrangementer.

Dronerne vil blive brugt i forbindelse med klager over fester.

Det oplyser vicepolitikommissær Kaz Daughtry.

- Hvis vi får et opkald om, at der er en stor forsamling, en stor fest i en baggård, så vil vi benytte os af alle vores værktøjer til at undersøge festen, siger Kaz Daughtry på et pressemøde ifølge AP.

Blandt værktøjerne findes de små flyvende droner.

Planerne har hurtigt tiltrukket sig negativ opmærksomhed fra organisationer, der værner om borgerrettigheder og privatlivets fred.

- At bruge droner på den her måde er et scenarie, der virker inspireret af science fiction, siger Daniel Schwarz, der arbejder med privatliv og teknologi ved borgerrettighedsorganisationen New York Civil Liberties Union.

Labor Day falder mandag og er en amerikansk mærkedag til ære for arbejderbevægelsen. Den kan sammenlignes med 1. maj i Danmark.

/ritzau/