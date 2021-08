New Yorks skandaleramte guvernør træder tilbage

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, træder tilbage efter flere anklager om sexchikane.

Det oplyser han i en udtalelse, der tirsdag bliver sendt direkte på flere amerikanske medier, herunder tv-stationen CNN.

Cuomo har i de seneste dage været under massivt pres for at gå af. Hans partis mest fremtrædende medlemmer - herunder præsident Joe Biden - har opfordret ham til at forlade embedet.

I alt 11 kvinder har beskyldt Cuomo for seksuelle krænkelser og sexchikane. Anklagerne er beskrevet i en detaljeret rapport på 165 sider, der kom i sidste uge.

Cuomo erklærer sig tirsdag på en lang række områder uenig i kvindernes udlægning. Men han trækker sig alligevel.

- Jeg mener, at under disse omstændigheder kan jeg bedst hjælpe ved at træde til side og igen lade regeringen fungere som en regering - og det er det, som jeg vil gøre, siger Cuomo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Min fratrædelse træder i kraft om 14 dage.

Den nuværende viceguvernør, Kathy Hochul, erstatter Cuomo og bliver den første kvindelige guvernør i delstatens 233 år lange historie.

Hochul er tidligere demokratisk kongresmedlem og har været viceguvernør siden 2015. Hun skal være guvernør, indtil Cuomos valgperiode skulle have sluttet i december 2022. Det skriver Reuters.

Det var New Yorks justitsminister, Letitia James, som på opfordring fra Cuomos administration iværksatte en uafhængig undersøgelse af beskyldningerne om sexchikane.

De fleste af de 11 kvinder er ansatte eller tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

En af kvinderne var guvernørens assistent. Hun meddelte søndag i et interview på amerikansk tv, at hun har anmeldt Cuomo til politiet for at befamle hende.

I tv-udtalelsen tirsdag forsvarer Cuomo sin ageren i de forskellige situationer og afviser at have haft til hensigt at gøre noget forkert. Han siger, at han i flere tilfælde har forsøgt at være imødekommende, men at hans berøringer og bemærkninger er blevet misforstået.

Cuomos udmelding kommer, efter at et retsudvalg i delstaten mandag meddelte, at det ville gå i gang med at overveje, om der kan være grundlag for at rejse en rigsretssag mod Cuomo.

/ritzau/