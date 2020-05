New Yorks skoler holder lukket til efter sommerferien

Antal nye indlæggelser og coronadødsfald daler i New York. Men guvernør venter med at sende børn i skole igen.

New York, som er corona-epicentret blandt USA's 50 delstater, holder skolerne lukket resten af skoleåret.

Det siger guvernør Andrew Cuomo på sin daglige pressebriefing fredag.

Han tilføjer, at det stadig er for tidligt at sige, om New York Citys 1,1 million skoleelever kan vende tilbage til klasselokalerne i september.

New York City lukkede sin skoler den 15. marts, da coronavirusset bredte sig hastigt i storbyen.

- Vi mener ikke, at det er muligt at åbne skolerne på en måde der er sikre for vores børn og elever og lærere, siger Cuomo.

Tidligere på måneden spåede New Yorks borgmester, Bill de Blasio, at det ikke ville være muligt at sende eleverne tilbage til skolen i indeværende skoleår. Det blev så bekræftet af Cuomo fredag.

Normalt slutter skoleåret i juni.

New York er den delstat i USA, der er hårdest ramt af coronaudbruddet. Staten har i det seneste døgn registreret 289 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus. Dagen inden var det 306, og inden da 330.

I begyndelsen og midten af april lå antallet af dødsfald relateret til coronavirus på omkring 700 om dagen.

Cuomo oplyser, at antallet af nye indlæggelser på delstatens hospitaler også er faldende. Det ligger fredag omkring 900, hvor det for blot to uger siden var omkring 2000 om dagen.

- Men det er stadig for højt et tal, siger Cuomo fredag.

I alt har delstaten mistet næsten 19.000 mennesker, der var smittet med coronavirus. I hele USA er der registreret 63.000 coronadødsfald.

/ritzau/AFP