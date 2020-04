New Yorks skoler vil være lukket frem til efteråret

1,1 millioner elever i New York kommer til at være uden normal skolegang i 2020.

New Yorks skoler vil på grund af coronaepidemien være lukket frem til efteråret, siger New Yorks borgmester, Bill de Blasio.

Men guvernøren i delstaten har kritiseret beslutningen, som indebærer, at 1,1 millioner elever i New York kommer til at være uden normal skolegang i tre måneder i 2020, rapporterer CNBC.

- Jeg er nødt til at meddele Jer, at vi ikke vil åbne skolerne igen i resten af det indeværende skoleår, siger Bill de Blasio, som holdt pressemøde i New York lørdag eftermiddag.

- Det er vores håb, at eleverne vil kunne vende tilbage til skolerne i september.

Kort tid efter meddelelsen fra borgmesteren erklærede delstatens guvernør, Andrew Cuomo, at hvis skolerne i storbyen New York skal holdes lukket i så lang tid, så er det en beslutning, som han skal være med til at træffe.

- I dette spørgsmål er det mig, som juridisk set har mandatet, fremhævede Andrew Cuomo over for journalister, som havde spurgt til hans og New Yorks borgmesters beføjelser.

Bill de Blasio beordrede skolerne i New York lukket fra den 16. marts. Dengang var det håbet, at de ville blive genåbnet allerede den 20. april.

Men det stod hurtigt klart, at dette mål var urealistisk.

Dødstallet som følge af coronavirus i USA oversteg lørdag aften dansk tid 20.000. USA er dermed det land i verden, hvor flest nu er registreret døde.

Amerikanske sundhedseksperter har advaret om, at dødstallet i USA kan nå helt op mod 200.000, hvis de restriktioner, der er indført i landet for at sætte en dæmper på smittespredningen, ophæves efter en måned.

