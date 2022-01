Rådgiver beskyldte Andrew Cuomo for at have befamlet hendes bryster i guvernørbolig. Dommer afviser sagen.

New Yorks tidligere guvernør slipper for sag om sexkrænkelse

Anklagemyndigheden i New York har besluttet ikke at gå videre med anklager om en sexkrænkelse, som skulle være begået af delstatens tidligere guvernør Andrew Cuomo.

Anklageren David Soares kan ikke bevise - hinsides enhver tvivl - at Cuomo har begået den handling, han beskyldes for.

Det har fredag fået en dommer i Albany, hovedstaden i delstaten New York, til at afvise sagen.

Det var en af Cuomos tidligere rådgivere, Brittany Commisso, der havde rettet beskyldninger mod den daværende guvernør for at have befamlet hendes bryster.

Anklageren sagde om hende, at hun havde været "samarbejdsvillig og troværdig". Men han fastslog tidligere på ugen, at det ikke var nok til at føre en sag mod Cuomo.

- Jeg, lige som de fleste newyorkere, er fortsat dybt berørte af de beskyldninger, der er tale om her. En sådan opførsel har ikke nogen plads i en regering eller på en arbejdsplads, sagde han.

64-årige Cuomo, der er medlem af Det Demokratiske Parti, trådte tilbage i august. Det var efter en undersøgelse foretaget af lokalregeringen, der konkluderede, at han seksuelt havde krænket 11 kvinder. De fleste af dem var ansatte i delstaten New Yorks regering. Den mest alvorlige af disse var Commissos sag.

Cuomo har afvist alle beskyldningerne.

Commisso arbejdede, da hun var i begyndelsen af 30'erne, som rådgiver for Cuomo. Hun har fortalt, at hun under et besøg i guvernørens bolig i Albany blev gramset på brysterne af Cuomo.

Hun udtrykker fredag skuffelse over, at domstolen i Albany opgiver sagen.

- Jeg tror, at det afskrækker kvinder fra at komme frem, siger hun.

